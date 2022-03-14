"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", 17 Mart'ta dünya prömiyerini yapacak - Son Dakika
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"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", 17 Mart'ta dünya prömiyerini yapacak

14.03.2022 15:39
"Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre", 17 Mart'ta dünya prömiyerini yapacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eseri, prömiyer gösteriminde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) hazırladığı "Yunus-Mana" ve "Alaz ile Cemre" adlı iki farklı bale eseri, prömiyer gösteriminde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde 17 Mart'ta dünya prömiyerini yapacak her iki eserin de müzikleri dünya bale repertuvarında bulunan tek Türk bale eseri Judith'in bestecisi Çetin Işıközlü tarafından hazırlandı.

Librettosu Işık Noyan'a ait "Yunus-Mana", Yunus Emre'nin mana arayışındaki yolculuğunu ve bu yolda ona hocalık eden Hacı Bektaş-ı Veli ve Taptuk Emre ile hayatına dokunan kişilerin onu bilgeliğe götürüşünü işliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen koreograf Ebru Cansız, esere ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Yunus'un en önemli özelliğinin, bir halk şairi olarak ilahi aşkı, insanı, duyguyu ve aklı, halk dilinden insanlara aktarması olduğunu görmek, o yalın ama güçlü anlatım dilini, hareket dilini oluşturmamda yardımcı bir anahtar oldu. İnsanlara ilahi aşkı anlatmış bir halk ozanı rehberliğinde, hareketin mana ve gücünü, insanlara yalın bir anlatımla nasıl aktarabileceğim sorusunu akla getirdi. Dansın, görsel, grafiksel şeklinden çok, bedendeki akıl ve duygunun hareket ile nasıl hemhal olabileceği arayışına odaklandım."

Alaz ile Cemre'nin librettosunu Mehmet Dülger yazdı

"Alaz ile Cemre" eserinin koreografisini hazırlayan Deniz Özaydın da insanın hissettiği duyguların gerçek olduğuna vurgu yaparak, "Yani üzüntü, sevinç, mutluluk hepimizin bildiği ve çok güçlü hissedebildiği duygular. Librettoda geçen hikayeyi birebir yaşamamış olsak da, en azından bu duyguları bildiğimizi düşünüyorum. Hepimiz deneyimliyoruz bunları ve sonuç olarak o duyguları yaratım esnasında dansçılarla birlikte hissetmek ayrı bir keyif veriyor." ifadelerini kullandı.

Librettosunu Mehmet Dülger'in kaleme aldığı eser, İhtiyar Bey'in tek oğlu Alaz'ın kazandığı zafer kutlanırken, bilge Şaman'ın baktığı fal sonrası, Issık Gölü'nde kader avına çıkışını ve sırtından vurduğu alageyiğin güzel Cemre'ye dönüşmesini ama gölün ikiliye mezar olmasını ele alıyor.

Eserler, 19, 20, 22, 23 ve 25 Mart'ta yeniden sahnelenecek.

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İstanbul, Opera, Bale, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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