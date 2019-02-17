Son Dakika Haberleri: Yunus Öztürk Talasgücü Belediyespor'da

Yunus Öztürk Talasgücü Belediyespor'da

1 saat önce

Kayseri BAL'da tek takım olarak temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Yunus Öztürk Talasgücü Belediyespor'da, System.String[]
Kayseri BAL'da tek takım olarak temsil eden takım olan Talasgücü Belediyespor kadrosuna bir takviye daha yaptı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor TFF 1.Lig ekiplerinden Altayspor ile yollarını ayıran Kayserili savunma oyuncusu Yunus Öztürk'ü kadrosuna kattı. Son olarak TFF 1.Lig ekiplerinden Altayspor'da forma giyen 1997 doğumlu Yunus Öztürk'ü transfer ederek kadrosuna kattı. Kayseri Erciyesspor'da futbola başlayan ve 10 yıl Mavi-Siyahlı formayı giyen Yunus Öztürk ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan sonra İzmir ekibi Altay'a transfer olan Yunus Öztürk yeniden amatöre dönüş yaptı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:50 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor Evinde Alanyaspor'u Ağırlayacak Akhisarspor, Evinde MKE Ankaragücü'ne Diş Geçiremedi

Fenerbahçeli Taraftarlar Tff'ye Tepki İçin Yürüdü Fenerbahçe, Atiker Konyaspor'a Takıldı: 1-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 09:50:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus Öztürk Talasgücü Belediyespor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]