YUNUS POLİS TİMİ, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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YUNUS POLİS TİMİ, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

14.07.2022 18:31

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker'in oğlu Egehan Diker'in (7) Polis Yunus Timlerinin motosikletine binme hayali gerçek oldu.

İSTANBUL'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Erdem Diker'in oğlu Egehan Diker'in (7) Polis Yunus Timlerinin motosikletine binme hayali gerçek oldu. Egehan, timlerle şehir turu attı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Tuzla'da Orhanlı gişelerinde şehit olan özel sektör çalışanı Erdem Diker'in Amasya'da yaşayan oğlu Minik Egehan'ın hayalini Yunus Polis timleri gerçekleştirdi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus Timleri Şeyhcui Mahallesinde bulunan evinde önce minik Egehan'ı ziyaret etti. Yunus polisleri karşısında gören şehit oğlu Egehan tek hayalinin motosikletle gezmek olduğunu söyledi. Timde görevli polisler Egehan'ı evinden alarak kent merkezinde şehir turu attı.

Şehit oğlu Egehan;?Polis abiler beni motosikletle gezdirdiği için çok mutlu oldum. Onlara çok teşekkür ediyorum 'dedi. Oğlu kadar kendisinin de çok mutlu olduğunu ifade eden anne Gülsüm Diker, 'Düşüncelerimi anlatamam oğlum kadar bende çok mutlu oldum. İnsan kendini yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayram buruk geçiriyordu. Bu özel günde bırakmadıkları için onlara minnettarım, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, Allah onları korusun. Her işlerini de rast getirsin. Benim amcalarım yok diyordu, bende oğluma ama en azından polis amcalarımız var diyordum. Polisleri geçerken gördüğünde 'anne polis amcalarım geçiyor, beni motosikletle gezdirirler mi' diye sordu, bende tabi sen iste oğlum onlar senin için her şeyi yaparlar dedim. Sağ olsunlar onlarda gelip oğlumu motosikletle gezdirdiler diye konuştu.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YUNUS POLİS TİMİ, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: YUNUS POLİS TİMİ, 15 TEMMUZ ŞEHİDİNİN OĞLUNUN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ - Son Dakika
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