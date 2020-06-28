Yunus polisi kimliğini kaybeden kız öğrenci için seferber oldu - Son Dakika

Yunus polisi kimliğini kaybeden kız öğrenci için seferber oldu

TRABZON'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) girmek isteyen kız öğrenci kimliğini kaybedince polisten yardım istedi. Yunus polisi tarafından kask takılan öğrenci motosikletle götürüldüğü İlçe Nüfus Müdürlüğü'nde çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi. Trabzon'da, YKS'ye girmek isteyen kız öğrenci sınav merkezi olan Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne geldiği sırada kimliğinin kaybolduğunu fark etti. Polis ekibinden yardım isteyen kız öğrenci, yunus polisi tarafından kask takılarak motosikletle Ortahisar İlçe Nüfus Müdürlüğü'ne götürüldü. Bu sırada motosikletli yunus ekibi siren çaldı. Kız öğrenci çıkarılan yeni kimlikle sınava yetiştirildi. O anlara ilişkin görüntüler İl Emniyet Müdürlüğü'nce paylaşıldı.