Yunus polisi kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimlik katını unutunca yardımına Sarıyer Yunus Timleri koştu.
Türkiye genelinde öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde sınava girecek bir öğrenci kimlik kartını unuttu. Öğrencinin yardımında Sarıyer Yunus Timleri yetişti. Yunus polisleri öğrenciyi kimliğini almaya gitti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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