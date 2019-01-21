Son Dakika Haberleri: Yunus Polisi, Lösemili Çocuğun Hayalini Hasta Yatağında Gerçeğe Dönüştürdü

Yunus Polisi, Lösemili Çocuğun Hayalini Hasta Yatağında Gerçeğe Dönüştürdü

51 dakika önce

Hatay'da 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Ali Kurt, hastanede yattığı sırada sosyal medyadan polisleri çok sevdiğini, yunus polisi kıyafeti istediğini söyleyince, yunus ekipleri hastaneye gelerek Kurt'un hayalini gerçekleştirdi.

Yunus Polisi, Lösemili Çocuğun Hayalini Hasta Yatağında Gerçeğe Dönüştürdü, System.String[]
Hatay'da 3 yıldır lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Ali Kurt, hastanede yattığı sırada sosyal medyadan polisleri çok sevdiğini, yunus polisi kıyafeti istediğini söyleyince, yunus ekipleri hastaneye gelerek Kurt'un hayalini gerçekleştirdi.

Hatay'da dünyaya gelen Ali Kurt'a (7), 3 yıl önce aşırı ağrı şikayeti ile gittiği hastanede lösemi tanısı konuldu. O günden sonra Kurt'un hastalıkla mücadelesi başladı. Kurt, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gelerek burada çocuk onkoloji servisinde tedavi olmaya başladı. Zaman zaman hastanede kalan, zaman zaman ise evine giden Kurt, çok sevdiği polislere sosyal medyadan mesaj gönderdi. Kurt, mesajında "Yunus polisi ağabeyler, siz çok seviyorum. Üniformalarınızdan bana da getirebilir misiniz" dedi. Bu mesajı gören yunus ekipleri, Balcalı Hastanesi'ne giderek Kurt'a sürpriz yaptı. Karşısında polisleri gören Kurt, kısa süreli şaşkınlıktan sonra mutlu oldu. Kurt'a oyuncak hediyeler alan ekipler, onun için diktirdikleri bir de polis üniforması verdi. Polislerle sohbet eden Kurt, motosikletle de gezmek istediğini belirtti. Polisler Kurt'a hastaneden çıkınca motosikletle gezdirme sözü verdi. Kurt iyileşip büyüyünce polis olmak istediğini söyledi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:13 Kaynak: İHA

Ali Kurt, Hatay, Güncel
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