YUNUS POLİSİNDEN MESLEKTAŞINA SU ALTINDA EVLİLİK TEKLİFİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motorize yunus timinde görevli polis memuru Ahmet Uysal (28), meslektaşı Kübra Berber'e (26) su altında evlilik teklif etti.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timinde görevli polis memuru Ahmet Uysal, meslektaşı Kübra Berber'e evlilik teklif etmek için, İçmeler Mahallesi'ndeki dalış merkezinde çalışan arkadaşlarıyla bir organizasyon hazırladı. Kız arkadaşı Kübra Berber'i dalış yapma bahanesiyle su altına indiren Uysal'ın arkadaşları, üzerinde, "Benimle evlenir misin? Cevabın evet ise bana sarıl, hayır ise oksijen tüpünü kapat' yazılı pankart açtı. Pankarttaki yazıyı okuyan Berber, Uysal'a sarıldı. Uysal, evlilik teklifini kabul eden Berber'in parmağına yüzük taktı. Sudan çıkan çift, arkadaşlarının alkışlarıyla karşılandı. Kübra Berber - Ahmet Uysal çiftinin o anları, arkadaşları tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi.