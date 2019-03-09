Son Dakika Haberleri: Yunus Polislerden Kanser Hastası Yağmur'a Sürpriz Doğum Günü

Yunus Polislerden Kanser Hastası Yağmur'a Sürpriz Doğum Günü

1 saat önce

Kanser hastası 12 yaşındaki Yağmur Bıyık, doğum gününde yunus polislerle Ankara sokaklarında devriye gezdi.

Yunus Polislerden Kanser Hastası Yağmur'a Sürpriz Doğum Günü, System.String[]
Kanser hastası 12 yaşındaki Yağmur Bıyık, doğum gününde yunus polislerle Ankara sokaklarında devriye gezdi.

Alınan bilgiye göre, Mamak'ta yaşayan anne Nurcan Bıyık, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a gönderdiği mailde, 12 yaşındaki kızı Yağmur Bıyık'ın kanser hastası olduğunu ve motosikletli yunus polislere hayranlık duyduğunu bildirdi.

Bunun üzerine Yılmaz, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine, anne Bıyık ile irtibata geçilmesi talimatı verdi.

Yapılan görüşmelerin ardından 6 motosikletli tim ile bir ekip aracı, Bıyık ailesinin Mamak'ta yaşadığı eve geldi.

Ekip arabasına bindirilen anne Bıyık ile kızları Yağmur ve Duygu, Motosikletli Polis Timler Amirliğine getirildi.

Kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlaması karşısında mutluluğu gözlerinden okunan Yağmur, dilek tuttuktan sonra doğum günü pastasındaki mumları üfledi.

Yağmur, daha sonra telsizden yanındaki ekiplerin göreve gönderilmemesi için merkeze anons geçti. Merkez de Yağmur'un bu anonsu üzerine olaylara diğer ekiplerin sevk edileceği bilgisini verdi.

Amirlikteki doğum günü kutlamasının ardından yunus polislerle Gençlik Parkı'ndaki lunaparka giden Yağmur, burada doyasıya eğlendi.

Yunus polislerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Yağmur ve ailesi, ekipler tarafından evlerine bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:24 Kaynak: AA

Mamak, Ankara, Güncel
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