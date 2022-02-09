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Yunus polisleri intiharı son anda önledi - Son Dakika

Yunus polisleri intiharı son anda önledi

09.02.2022 14:44
Yunus polisleri intiharı son anda önledi

Adıyaman'da Yunus polis ekipleri, park halindeki bir otomobilin içerisinde silahla intihar etmek isteyen şahsa müdahale ederek intihar etmesini önledi.

Adıyaman'da Yunus polis ekipleri, park halindeki bir otomobilin içerisinde silahla intihar etmek isteyen şahsa müdahale ederek intihar etmesini önledi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden Adıyaman'a gelen ve yanında bulundurduğu tabancayla intihar edeceği belirtilen S.M. (36), isimli şahsın bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Yunus polis ekipleri, şahsın kent merkezinde park halindeki otomobilinin içerisinde oturduğu ve tabancayla intihar edeceğini fark etti. Hızlı ve dikkatli bir şekilde hareket eden polis ekipleri, otomobilin kapısını sessiz bir şekilde açarak intihar etmek üzere olan şahsın elindeki silahı elinden aldı. Polis ekiplerince son anda önlenen intihar olayı sonrasında S.M., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Şahsın intihar amacıyla kullanacağı tabanca ve bu tabancaya ait mermilere de el konuldu.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Adıyaman, İntihar, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunus polisleri intiharı son anda önledi - Son Dakika


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