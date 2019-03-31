Yunus Polisleri Kaza Yaptı: 2 Polis Yaralı
1 saat önce
Samsun'da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı.
Samsun
'da Yunus polislerinin bulunduğu motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru yaralandı. Kaza, Samsun'un İlkadım
ilçesi Hançerli Mahallesi Çiftehamam Caddesi Büyükşehir Belediyesi Kavşağı'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekibinde görevli Abdullah Ertunç idaresindeki polis motosikleti, otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilin çaptığı polis motosikleti Büyükşehir Belediyesi binasına çarptı. Motosiklet
sürücüsü Abdullah Ertunç ile yanında bulunan meslektaşı Kaya Çetinkaya
yaralandı. Yaralı polis memurları, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(Muhammer Ay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:36 Kaynak: İHA
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