Yunus Polislerimiz Sertifikalarını Aldı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire başkanlığı koordinesinde ilimizde 17- 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenen "Asayiş Polisi Temel Eğitim Kursu"nu başarı ile tamamlayan personele sertifikaları Vali Mustafa Tutulmaz tarafından verildi.

Vali Tutulmaz burada yaptığı konuşmada: vatandaşlarımızın güven ve huzurunu, kanunlara saygılı, kurallara uygun, eşitlik ve hakkaniyet duygusuyla en üst düzeyde tesis ve temin etmenin önemini vurguladı, bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesini istedi.