Son Dakika Haberleri: Yunus Polislerinden Duygulandıran Hareket

Yunus Polislerinden Duygulandıran Hareket

1 saat önce

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis ekipleri kanser hastası 12 yaşındaki Yağmur Bıyık'a doğum günü sürprizi yaptı.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis ekipleri kanser hastası 12 yaşındaki Yağmur Bıyık'a doğum günü sürprizi yaptı. Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Polis ekipleri, kanser hastası olan 12 yaşındaki Yağmur'a doğum günü sürprizi düzenledi. Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'a mail gönderen Yağmur'un annesi Nurcan Bıyık'ın talebi Emniyet Teşkilatı tarafından geri çevrilmedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler, Mamak ilçesinin Aşık Veysel Mahallesi Bağlarbaşı Caddesi'nde oturan ailenin evine gitti. Evde önce Yağmur'un doğum günü kutlandı. Ardından Yağmur'u alan polisler onu yorulmaması için sırtlarında taşıyarak motosikete bindirip, Motosikletli Polis Timler Amirliğine götürdü. Yağmur, burada motorlarla fotoğraf çektirdi. Yine eskort eşliğinde Yağmur Gençlik Parkı'na götürülerek sıcak güneşli Ankara'da lunapark oyuncaklarına bindirildi. Yağmur için moral dolu bir gün geçirmesi sağlanırken ortaya duygulandıran görüntüler çıktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

Ankara, Polis, Güncel
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