Yunus polislerinden eğitim sonrası gösteri

SAMSUN'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus ekiplerince eğitim sonrası düzenlenen gösteri, beğeniyle izlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, kentte halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, sahil kenarları gibi alanlarda devriye hizmetinin sürekliliği, genel asayişin sağlanması ve önleyici hizmetlerde etkinliğin artırılması, meydana gelen olayların faillerinin kısa sürede yakalanması amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yunus ekipleri, mevcut personele takviye edilen 3'ü kadın 16 polis, 23 Eylül- 17 Ekim'de eğitimlerini tamamladı. Yunus ekipleri, Sevgi Parkı'nda düzenlenen kurs bitirme töreninde ise gösteri yaptı. Silah kullanma ve bayrak gösterisi yapan ekipler, kendilerini izleyen protokolün takdirini kazandı.