Yunus Sedat Aydın: "Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçiyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Sedat Aydın: 'Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçiyor' - Son Dakika

Yunus Sedat Aydın: "Instagram sosyal bağımlılığın önüne geçiyor"

6 saat önce

Dijital Medya Uzmanı Yunus Sedat Aydın, sosyal medya uygulaması Instagram'ın beğeni ve takipçi sayılarını kaldırarak sosyal medya bağımlılığının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.

Yunus Sedat Aydın:

Dijital Medya Uzmanı Yunus Sedat Aydın, sosyal medya uygulaması Instagram'ın beğeni ve takipçi sayılarını kaldırarak sosyal medya bağımlılığının önüne geçmeyi amaçladığını söyledi.


Facebook'un 2012 senesinde satın alarak bünyesine kattığı Instagram, İrlanda, İtalya, Japonya, Avustralya ve Brezilya'da beğeni sayılarının görülmediği bir versiyonu 2019 Mayıs ayında çıkartmıştı. O versiyonun Türkiye'ye de geleceğini söyleyen dijital medya uzmanı Yunus Sedat Aydın, çıkarılan yeni versiyonun sebebi olarak sosyal medya bağımlılığını hedef gösterdi.


"Takipçi ve beğeni sayılarını sadece kullanıcıların kendileri görebilecek"


Instagram'ın getirdiği güncellemede takipçi ve beğeni sayılarını sadece kullanıcıların kendisinin gördüğünü söyleyen Aydın, bir başka kullanıcının takipçi ve beğeni sayılarını göremediğini, bu durumun da onlarla bir rekabet içerisine girilmesini engelleyeceğini savundu.


"Sosyal medya daha yararlı bir biçimde kullanılmalı"


Aydın yapılan güncellemelere ilişkin, "Sosyal medyada insanlar birbirlerinin beğeni ve takipçi sayılarına bakarak bir rekabet içerisine giriyor, gönderileri beğenildikçe mutlu oluyorlar, profilleri takipçi kazandıkça kendilerini tamamen sosyal medyanın içerisine gömüyorlar. İnsanların hayatlarını sosyal medyaya indirgemeleri çok zararlı bir durum, bunun aksine insanların sosyal medyayı daha yararlı bir biçimde kullanmaları gerekiyor." açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Instagram, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:50 Kaynak: İHA
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