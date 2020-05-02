Yunus sürüsü İstanbul boğazına akın etti - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla deniz trafiğinin azalması ile İstanbul boğazına yunusları akın etti. Yunuslar avlanmak için kimi zaman ani manevralar yaparak balıkların kafasını karıştırırken kimi zamanda hızla üzerlerine gidip suyun üzerine fırladıkları görüldü. Öte yandan sevimli yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle belgesellik kareler oraya çıkarttı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalması ile İstanbul sahillerinde birçok noktada yunus balıkları görülmeye başladı. Sevimlilikleri ile kendilerine hayran bırakan yunuslar boğazın adeta tadını çıkardı. Tarabya ile Zeytinburnu açıklarında sürü halinde dolaşan sevimli yunus sürülerine martılar da eşlik etti. Öte yandan sevimli yunusların avlanması ve dans edercesine yüzmesi havadan çekilen görüntülerle belgesellik kareler oraya çıkarttı. Parlak masmavi sularda yüzen yunuslar renkli görüntüler oluşturdu. Avlanarak karınlarını doyuran yunuslar bir süre sonra boğazın serin sularında adeta dans etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar uzun bir süre avlanarak ardından gözden kayboldu. - İSTANBUL