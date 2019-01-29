Son Dakika Haberleri: Yunus'tan Boluspor Karşısında 3 Gol, 1 Asist

Yunus'tan Boluspor Karşısında 3 Gol, 1 Asist

58 dakika önce

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Boluspor maçında attığı 3 golle A Takım'da ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

Yunus'tan Boluspor Karşısında 3 Gol, 1 Asist, System.String[]
Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, Boluspor maçında attığı 3 golle A Takım'da ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Yunus, Muğdat Çelik'in golünde de asisti yapan isimdi.

Bu sezon A Takım'da Teknik Direktör Fatih Terim'in genç isimlerden olan Yunus Akgün, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Boluspor'a karşı 3 gol, 1 asistle oynadı. Mücadelenin 19. dakikasında Ömer'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Yunus, düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 69. dakikada bir kez daha sahneye çıkan 18 yaşındaki futbolcu, ceza sahası içinde aldığı topu güzel bir şekilde filelerle buluşturdu. 78. dakikada da kazanılan penaltı sonrasında topun başında geçen genç futbolcu, attığı golle Boluspor karşısında hat-trick yaptı. Yunus Akgün, böylece A Takım seviyesinde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı.

Yunus Akgün, 33. dakikada da Muğdat'ın golünde asisti yapan isimdi.

Başarılı futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 4'e çıkardı. Genç futbolcu ilk golünü ise kupada Keçiörengücü karşısında kaydetmişti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:52 Kaynak: İHA

Galatasaray, Genç, Yunus Akgün, Boluspor, Spor
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