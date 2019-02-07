Yunus Terapi Merkezi'ne Tepki

Muğla
'nın Marmaris
ilçesinde çevreciler, Yunus Terapi Merkezi'nin kapatılması için başvuruda bulundu.
Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yunus terapi merkezi olarak faaliyet gösteren firmanın faaliyetlerinin Türkiye
aleyhinde neden olduğu olumsuzlukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirdiklerini, ayrıca Muğla Valiliği
ve Marmaris Kaymakamlığına' da yazılı olarak bilgilendirmenin yapıldığını belirtti. Söz
konusu tesisin kapatılmasını istediklerini ifade eden Kutengin, "Yunus Terapi Merkezi olarak kullanılan tesis, uluslararası antlaşmalar hukuku kapsamındaki Bern Sözleşmesine aykırı olarak faaliyet göstermektedir, kapatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kutengin, yunus balıklarının koruma altında bulunduğunu, yunus terapisi adı verilen uygulamanın bilimselliğinin kanıtlanmadığını dile getirerek, yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.
Terapi ve gösteri merkezlerinde tutulan ve doğal ortamlarından ayrı olarak yaşamaya zorlanan dişi yunusun havuzda doğum yapmasının, fizyolojisine aykırı olduğuna dikkati çeken Kutengin, yunuslara doğal ortamlarında yaşama hakkı verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.