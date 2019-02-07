Son Dakika Haberleri: Yunus Terapi Merkezi'ne Tepki

Yunus Terapi Merkezi'ne Tepki

1 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevreciler, Yunus Terapi Merkezi'nin kapatılması için başvuruda bulundu.

Yunus Terapi Merkezi'ne Tepki, System.String[]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çevreciler, Yunus Terapi Merkezi'nin kapatılması için başvuruda bulundu.

Marmaris Çevrecileri Derneği (MÇD) Başkanı Ahmet Kutengin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede yunus terapi merkezi olarak faaliyet gösteren firmanın faaliyetlerinin Türkiye aleyhinde neden olduğu olumsuzlukları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirdiklerini, ayrıca Muğla Valiliği ve Marmaris Kaymakamlığına' da yazılı olarak bilgilendirmenin yapıldığını belirtti.

Söz konusu tesisin kapatılmasını istediklerini ifade eden Kutengin, "Yunus Terapi Merkezi olarak kullanılan tesis, uluslararası antlaşmalar hukuku kapsamındaki Bern Sözleşmesine aykırı olarak faaliyet göstermektedir, kapatılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutengin, yunus balıklarının koruma altında bulunduğunu, yunus terapisi adı verilen uygulamanın bilimselliğinin kanıtlanmadığını dile getirerek, yüzme havuzunda hayvanların insanlarla birlikte bulunmalarına hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini kaydetti.

Terapi ve gösteri merkezlerinde tutulan ve doğal ortamlarından ayrı olarak yaşamaya zorlanan dişi yunusun havuzda doğum yapmasının, fizyolojisine aykırı olduğuna dikkati çeken Kutengin, yunuslara doğal ortamlarında yaşama hakkı verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:43 Kaynak: AA

Türkiye, Muğla, Marmaris, Güncel
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