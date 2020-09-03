Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu kazada gözaltına alınan avukat M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yaralı polis memurlarından biri tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer polis memurunun Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. İki polis memurunun da sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.