Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı (2) - Son Dakika

Yunus timi ile takibe aldıkları araç çarpıştı, 2'si polis 3 kişi yaralandı (2)
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDIAntalya'nın Serik ilçesinde, 2 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu kazada gözaltına alınan avukat M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Antalya'nın Serik ilçesinde, 2 polis memurunun yaralanmasına neden olduğu kazada gözaltına alınan avukat M.S., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Yaralı polis memurlarından biri tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer polis memurunun Serik Devlet Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği bildirildi. İki polis memurunun da sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Son Dakika ABD'de 18 yaşındaki siyahi genç, polis tarafından vurularak öldürüldü Sudan'da yolcu otobüsü devrildi! İlk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Alkollü şahıs ve yakınları, yardıma giden sağlık ekiplerine saldırdı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Erdoğan'dan koronavirüse yakalanan Binali Yıldırım ve eşine geçmiş olsun mesajı Son Dakika: Türkiye'de 3 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 49 kişi vefat etti, 1642 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlerin üzerine çıktı 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş