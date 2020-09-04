Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika

Yunus timinin ölümden döndüğü anlar kamerada
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli polis timlerinin (Yunus) ölümden döndüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli polis timlerinin (Yunus) ölümden döndüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolun sağındaki bir hafif ticari araç yolun soluna doğru dönmeye çalışırken ana yoldan gelmekte olan motosikletli polislerin araca çarpıp savrulmaları saniye saniye kaydedildi. Yaralı iki polisin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
Olay, dün Belek Mahallesi, Acısu kavşağında saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Belek'ten Serik istikametine giden Hikmet ve Erkan isimli iki polis memurunun kullandığı 07 A 8243 plakalı motosiklet, kavşakta sola dönmeye çalışan hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurlarından biri hafif ticari aracın üzerinden diğer tarafa savrulurken 2 polis memuru yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan iki polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis kaza sonrası soruşturma başlatırken, yaralı polis memurlarının tedavilerinin devam ettiği bildirildi.+
İ(HA)
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