Yunus timleri görev başında

Uygulamada yakalanan şüpheliler H.S, U.K, M.Ö. ve M.C.F, ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

Ekipler son olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 0,90 gram esrar ve 29 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Motosikletli ekipler özellikle kapkaç, yankesicilik, gasp ve hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan suçluların yakalanmasında önemli rol oynuyor.

Balıkesir 'de "Yunus timleri" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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