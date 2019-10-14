Son Dakika Haberleri: Yunus timleri görev başında
Son Dakika Güncel Yunus timleri görev başında

Yunus timleri görev başında

38 dakika önce

Balıkesir'de "Yunus timleri" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Yunus timleri görev başında, System.String[]

Balıkesir'de "Yunus timleri" olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri il genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

Motosikletli ekipler özellikle kapkaç, yankesicilik, gasp ve hırsızlık gibi asayiş olaylarına karışan suçluların yakalanmasında önemli rol oynuyor.


Ekipler son olarak gerçekleştirdikleri operasyonlarda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 0,90 gram esrar ve 29 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Uygulamada yakalanan şüpheliler H.S, U.K, M.Ö. ve M.C.F, ilgili Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:36 Kaynak: AA
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