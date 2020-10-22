Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı - Son Dakika

Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı

22.10.2020 22:02
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı, System.String[]

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan 'Yunus Timleri' Kütahya'da göreve başladı.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, meydana gelen olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasında etkin bir şekilde görev alan 'Yunus Timleri' Kütahya'da göreve başladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri (Yunus) Kuruluş ve Sertifika Töreni Kütahya Valisi Ali Çelik'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuar alanındaki törene; Vali Çelik'in yanı sıra Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Kyak ile polis memurları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Yunus Timlerinin gösterileriyle devam etti.

5 haftalık teorik ve pratik eğitim sonrası Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nu başarıyla tamamlayan Yunus personelinin sertifikaları Vali Ali Çelik ile protokol üyeleri tarafından sertifikaları verildi.

Yunus personelini tebrik ederek başarılar dileyen Vali Ali Çelik, "Huzur ve güven şehri Kütahya'mızda gücümüze güç kattık. Motosikletli Polis Timlerimizle olaylara daha hızlı müdahale etme imkanı bulacak, suç ve suçlularla mücadelemizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz. Yunus personelimizden isteğim; kazaya sebebiyet verecek eylemlerden uzak durması. Bizler için en önemli husus sizlerin hayatta kalması. Rabbim kazasız, belasız görevler nasip etsin" diye konuştu. - KÜTAHYA

Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı
Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı

motosikletli, Kütahya, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Artan vakalar sonrası İstanbul'a yeni tedbir mi geliyor? Bakan Koca, işareti verdi Twitter hesabı hacklenen Donald Trump'ın kullandığı şifre açığa çıktı Putin de Türkiye'nin kararlılığını anladı! Karabağ sözleri dengeleri değiştirecek cinsten Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağa saldıran kadın kameralara yakalandı Azerbaycan ordusunun Karabağ'da esir aldığı Ermeni askerlerin görüntüsü yayınlandı Karabağ'ın İran sınırı tamamıyla Azerbaycan kontrolüne geçti Çipli kimlik kartıyla elektronik kimlik doğrulama sistemiyle ilgili esaslar belirlendi! İşte detaylar Kaymakamdan ismini yanlış söyleyen CNN Türk muhabirine soğuk duş!
Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti Bayer Leverkusen, Nice'yi 6-2 mağlup etti         
21:54
Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba Ronaldo'nun sevgilisi yaşadıkları tutkulu aşkı anlattı: Cristiano tam bir bomba         
21:09
İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı İlkokul öğrencisinde korona çıktı, 13 öğrenci karantinaya alındı         
20:45
İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı İki kez ayağı kırılan Galatasaraylı, Emre Akbaba'nın bacağının son hali üzüntü yarattı         
20:17
Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 2102 yeni hasta tespit edildi         
19:01
Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı Yolcu otobüsünde 17 yaşındaki genç kızı izleyerek mastürbasyon yapan muavin tutuklandı         
18:51
5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş 5 yaşındaki çocuğun boğazından canlı solucan çıkarıldı! Bir yıldır midesinde yaşıyormuş         
16:42
Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok         
15:40
Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı Son dakika: Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararı sonrası dolar ve altın rekor kırdı         
14:25
Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı Çocuklarını nehre atıp öldürmüştü! Kan donduran olay ülkedeki trajediyi ortaya çıkardı         
13:40
Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı Şarj edilen telefon için camiye bırakılan not müezzini duygulandırdı         
12:52
Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı Emniyet müdürünün talimatı sonrası maske takmayan polislere ceza yazıldı         
12:41
Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu         
11:27
Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi         
11:08
"Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler         
10:46
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 22:18:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Timleri Kütahya'da göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei