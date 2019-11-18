Kocaeli'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde Yunus timleri tarafından yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir miktar esrar ele geçirildi.



Kocaeli genelinde denetimlerini sürdüren Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, suça geçit vermiyor.



Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, Gölcük ilçesi Denizevler Mahallesi Altıncancan Caddesi'nde yapılan denetimler sırasında durdurdukları F.A. ve H.K.'nın üzerinde 7,89 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar, Gölcük Emniyeti Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine teslim edildi.



Körfez ilçesi Hacıosman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde de ekipler tarafından yapılan kontrollerde durdurulan F.D. ve C.G.'nin üzerinden 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 3 adet fişek çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemleri yapılmak üzere Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü Yarımca Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KOCAELİ