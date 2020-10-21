Yunus Timleri suçluların peşinde - Son Dakika

Yunus Timleri suçluların peşinde
21.10.2020 11:38
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinin 1 hafta boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı ve narkotik madde ele geçirmesinin yanı sıra çok sayıda aranan şahıs yakalandı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerinin 1 hafta boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda çok sayıda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı ve narkotik madde ele geçirmesinin yanı sıra çok sayıda aranan şahıs yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından 12 Ekim-19 Ekim tarihleri arasında kent genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde bin 567 şahıs sorgulandı. Sorgulamalarda ruhsatsız tabanca bulunduran 7 şahıs, kuru sıkı tabanca bulunduran 6 şahıs ve 12 aranan şahıs yakalandı. Şüpheli 5 şahıstan ise 17,10 gram narkotik madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ESKİŞEHİR
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