Yunus timlerinden kaçamadılar - Son Dakika

Yunus timlerinden kaçamadılar

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Ekipler şüphelenerek durdurduğu B.Ç.'nin üzerinden çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirdi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekipleri ekipleri gün içerisinde yaptıkları çalışmalarla göz doldurdu. Ekipler gün içerinde yaptıkları çalışmalarda Zeybek Mahallesi'nde durumundan şüphelenerek durdurdukları B.Ç.'ni yapılan üst aramasında 70 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ilıcabaşı Mahallesi'nde ise şüphe üzerine S.D.'nin elindeki poşeti inceleyen ekipler içerisinde 16 kilogram bakır tel ele geçirdi. Yapılan incelemede tellerin çalıntı olduğu anlaşıldı. Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - AYDIN

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