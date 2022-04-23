Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

23.04.2022 23:10
Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildiEdinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı ilçesi Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında, N.E.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Motosikletli Polis Timleri tarafından bir araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Tavşanlı ilçesi Ekrem Ödemiş Bulvarı üzerinde yapılan çalışmalar esnasında, N.E. (43) isimli şahsın idaresindeki, R.İ. (42) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada, 1 gram metamfetamin, 1,15 gram bonzai, 466 paket (9 bin 320 adet) içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron sigara, 4 kilo 960 gram tütün, 1 adet bong ve 1 adet payp ele geçirildi.

Öte yandan yine Yunus Timlerince Tavşanlı ilçesi Ekrem Ödemiş Bulvarı Su Başı Kavşağı üzerinde yapılan çalışmalarda, A.D. (36) isimli şahısın idaresindeki, M.K. (39) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araçta ve şahısların üst aramasında, 2 gram metamfetamin ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler yapılmak üzere KOM Şube ve Tavşanlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - KÜTAHYA

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Kaçak Sigara, Uyuşturucu, Tavşanlı, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunus timlerinden uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu - Son Dakika


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