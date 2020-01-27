Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi - Son Dakika

Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi

6 saat önce

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde ve park halinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi, System.String[]

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüphelenilerek durdurulan bir şahıs üzerinde ve park halinde bulunan bir araçta yapılan aramalarda, kurusıkı tabanca ve ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.


Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus Timlerince, dün akşam saat 19.20 sıralarında Zafer Mahallesi Gazi Yakup Satar caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek 1 şahıs durduruldu. Polisin yaptığı GBT sorgusunda Levent B. (38) olduğu öğrenilen şahsa yapılan üst aramasında kurusıkı silah ve şarjöre basılı şekilde 3 adet kurusıkı fişek ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen kurusıkı tabancaya polis ekipleri el koyarken, şahsa bin 580 TL idari para cezası kesildi.


Aynı gün akşam saat 22.05 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yaylapınar Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştiren Yunus Timleri, yol kenarında park halindeki araç içerisinde durumundan şüphelendikleri bir şahsın GBT sorgusu yaptı. Polis, Fatih V. (33) olduğu öğrenilen şahsın GBT sorgulamasında herhangi bir olumsuzluğa rastlamazken, araç içerisinde yaptığı aramada herhangi bir seri numarasının olmayan ruhsatsız 7+1 pompalı tüfek ve 3 adet av tüfeği mermisi ele geçirdi.


Öte yandan polis ekipleri, silahı muhafaza altına alırken, şüpheli şahsa cezai işlem uyguladı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

AFAD'dan gazeteci Akinan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili iddialarına yalanlama
Yaralının yakınları görüntü çekmeye çalışan muhabirlere saldırdı İntihar eden kadının üzerinden "Canımdan bezdim" notu çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki intihar anı kamerada

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:18:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Timlerinin dikkati silahları ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]