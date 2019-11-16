Son Dakika Haberleri: Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı - Son Dakika

Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı

6 saat önce

Edirne'de, 'Yunuslar' olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.

Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı, System.String[]

Edirne'de, 'Yunuslar' olarak anılan Motosikletli Polis Timleri Amirliği'ne bağlı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli polisler, kentin huzur ve güvenliğini sağlamak hız kesmeden faaliyetlerini sürdürüyor. Yunus ekiplerinin durduğu bir araçta yapılan aramada kağıtlara sarılmış halde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.


Merkez Tarlakapı Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durduran polisler, araçta yaptıkları aramada kağıtlara sarılı halde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma sürüyor. - EDİRNE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu
Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı Nazilli'de eğlence merkezinde çalışan yabancı uyruklu 8 kadın hasta çıktı Ölen yavrusunun başında ağlayan köpek, görenleri duygulandırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 18:29:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunus timlerinin dikkatinden kaçmadı: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]