Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi - Son Dakika

Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi

6 saat önce

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüpheli 9 şahsa yapılan kontrollerde, pompalı tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi.

Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi, System.String[]

Eskişehir'de, Yunus Timleri tarafından şüpheli 9 şahsa yapılan kontrollerde, pompalı tüfek, tabanca, uyuşturucu madde ve bıçak ele geçirildi. Ayrıca polisin GBT sorgusunda ise, 9 şüpheliden 3'ünün çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunarak arandığı tespit edildi.


Alınan bilgilere göre; 31 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında Motosikletli Polis Timler Amirliğince yapılan çalışmalar ve kontroller esnasında, şüpheli bir araç kontrol edildi. Araçta yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 3 adet fişek ele geçirildi. Sürücü M.K. (26) isimli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.


'Ruhsatsız silah ve narkotik madde ele geçirildi'


Yunus Timleri ayrıca kontrollerinin devamında, İ.A. isimli şüphelinin üzerinden narkotik madde, İ.G. (27) isimli şüpheliden kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 43 adet fişek, S.Y. (21) isimli şahsın üzerinden 24 adet narkotik hap ile 1 adet bıçak, M.Ö. (28) isimli şahıstan 1 adet bıçak, A.Ç. (42) isimli şahsın üzerinden 1 adet ruhsatsız 7.65 milimetre silah ve 6 adet fişek ele geçirildi. Polis, şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.


'Firari zanlılar da yakalandı'


Ayrıca Yunus Timleri, U.D. (23) isimli şahsa yapılan GBT sorgusunda 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması ve Silahlı Yağma' suçlarından arandığı ve 5 yıl hapis cezası olduğu, E.K. (19) isimli şahısın 'Tutuklu veya Hükümlünün Kaçması ve Hırsızlık' suçlarından arandığı ve 2 yıl hapis cezası olduğu, E.B. (34) isimli şahısın 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan arandığı ve 1 yıl 8 ay kesilmiş hapis cezası olduğunu tespit etti.


Polis ekiplerince, aranan şahıslar hakkında yasal işlem başlatarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kurusıkı tabanca ile kuyumcuyu soymaya kalkışınca yakalandı
Belediye çöplüğünde 21 köpek ölü bulundu, gören isyan etti Evinin önünde ölü bulunan şahsın dini nikahlı eşi ve üvey oğlu tutuklandı Üniversite öğrencisi genç kız kaldığı apartta ölü olarak bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 23:55:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Timlerinin kontrolleri firarileri ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]