Son Dakika Haberleri: 'Yunus'un dilinden Yunus' konferansı
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'Yunus'un dilinden Yunus' konferansı

1 saat önce

Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği tarafından; "Yunus'un Dilinden Yunus" konulu konferans düzenlendi.

'Yunus'un dilinden Yunus' konferansı, System.String[]
Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği tarafından; "Yunus'un Dilinden Yunus" konulu konferans düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen konferansa; 'Yunus Emre' hakkında kitap, yayın ve makaleleri bulunan Eskişehirli edebiyatçı-yazar Feride Turan konuşmacı olarak davet edildi. Konferansta; "Toplum hafızasındaki 'Yunus Emre' bilgisi, gerçeği yansıtıyor mu?" sorusuna, 'Yunus Emre'nin eserlerinin izinde cevaplar sunuldu.

Edebiyatçı-yazar Feride Turan konferansta yaptığı konuşmasında "Yunus Emre'nin Divan ve Risaletü'n Nushiyye eserlerinin; modern dünyada bireyin bunalımı için, bir çıkış kapısı olduğunu ve bu eserlerin toplumsal uzlaşma için çözüm önerileri sunuyor" dedi. İnsanın iç mücadelesinin konu edildiği Risaletü'n Nushiyye'nin sadece edebiyat alanında değil, liderlik koçluğu, kişisel gelişim gibi farklı alan ve disiplinlerde ele alınmasının öneminden bahseden Turan, kendisine yöneltilen sorulara da yanıt verdi.

Günün anısında Turan'a Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği Yönetimi tarafından plaket ve teşekkür Belgesi takdim edildi. Konferansın sonunda; dernek yönetimi ile konuk yazar Feride Turan hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:40 Kaynak: İHA
Eskişehir, Yaşam
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