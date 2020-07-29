Yunus'un diyarında başarılı bir balcılık hikâyesi - Son Dakika

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bir grup girişimci, hibe olarak aldıkları 10 arılı kovanla başlattıkları bal üretimde büyük bir başarı elde ettiler. Kovan sayılarını 30'a çıkartan ve bu yıl çok iyi bir verim alan arıcılar, başka üreticilere verilmesi için hibe aldıkları arılı kovanları iade etme kararı aldı.

İlçenin Yunus Emre mahallesinde yaşayan ve farklı meslek erbabı bir grup girişimci, İlçe Belediye Başkanı Haydar Çorum'a sundukları ve kabul edilen bir proje ile bal üretimi başladılar. Geçtiğimiz nisan ayında hibe olarak aldıkları 10 arılı kovanla çalışmaya başlayan grup üyelerinin yüzü, elde ettikleri verimle gülmeye başladı. Başarılı balcılar hem kovan sayısını arttıdı, hem de bu yıl çok iyi ürün aldı. Sık sık kovanlarıyla ilgilenen ve adeta çocukları gibi gördükleri arıları ile meşgul olan grup üyeleri, bu yolla stres attıklarını da belirtiyorlar.

"Bal sektöründeki durgunluk bizi etkilemedi"

Grup sözcüsü Mehmet Emin Uslu; "Başkanımızın verdiği 10 arılı kovan desteği ile başladığımız bu çalışmada önemli bir noktaya geldik. Şuan itibariyle 30 kovanımız var. Tabii başkanımızın bize sağladığı desteği, geri iade edip başka köylerde de bu üretimin başlatmasını rica edeceğiz. Nisan ayında başladığımız bu yolda şuan verimden gayet memnununuz. Bu yıl bal sektöründe verim durgunken, bu durum bizi etkilemedi çok şükür. Kovan başına 20 kilo, hatta 30 kilo bal alan arkadaşımız var. Yani ortalama kovan başına 25 kilo balımız var. Şuan da çıkardığımız balın neredeyse hepsini sattık. Mesela bir arkadaşımız 500 liralık polen sattı, normalde bir kovandan nu kadar polen çıkmaz" dedi.

"Kooperatifleşme ve tesisleşmeye gideceğiz"

Asıl mesleği kuaförlük olan ve verimden dolayı başlattıkları işi hobiden ticarete taşımayı amaçladıklarını söyleyen Uslu, daha profesyonel bir üretim için tasarımlar yaptıklarını belirtti. Mehmet Emin Uslu; "İşimizde bir boşluk bulunca hemen kovanlarımızın yanına gidiyoruz. Bunun yanında ileriye dönük planlarımız var ve bunun için fikir alış verişinde bulunuyoruz. Şu anlık hedefimiz önce balımızı analiz ettirmek, sonra da kooperatifleşme ve tesisleşmeye gitmek. Bunun dışında ürün yelpazemize propolis, arı sütü ekleyeceğiz. Özellikle propolis içerdiği vitaminlerden dolayı çok değerli bir ürün. Sağlıklı vücudu daha da sağlam kılarken hastalıklara karşı adeta bir panzehir olarak düşünebiliriz. Propolis, en çok can alan kanserle savaşmakta etkin bir silah olarak kullanılmasıyla bilinir" diye konuştu. - ESKİŞEHİR