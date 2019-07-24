Son Dakika Haberleri: Yunus ve balinaları inceleyen uzmanlar Marmaris'te
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Yunus ve balinaları inceleyen uzmanlar Marmaris'te

1 saat önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Memelileri Araştırma Derneği(DEMAD) tarafından 'Uluslararası Bilim Çalıştayı' düzenledi.

Yunus ve balinaları inceleyen uzmanlar Marmaris'te, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Deniz Memelileri Araştırma Derneği(DEMAD) tarafından 'Uluslararası Bilim Çalıştayı' düzenledi. Çalıştaya 10 ülkeden 20 uzman katılıyor.
Deniz Memelileri Araştırma Derneği(DEMAD) tarafından Marmaris'te düzenlenen çalıştaya; Akdeniz Bölgesi kıyı şeridinde balina ve yunusların yaşamlarını izleyerek, bilimsel veri toplayan Fransa, Avustralya, Hollanda, Portekiz, İskoçya, İngiltere ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden, 20 uzman katıldı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'ndeki çalıştayda Antalya ve ilçesi Kaş ile Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçeleri açıklarında gözlemlenen balina ile yunusların verileri değerlendirildi.
Amaçlarının Türkiye'de deniz gözlemcilerinin yetiştirilmesi olduğunu belirten DEMAD kurucusu ve bilimsel direktörü Aylin Akkaya Baş, "Akdeniz Bölgesi açıklarındaki sularımızda balina ve yunusların yaşamlarını izliyoruz. Yapılan uzun soluklu incelemeleri toplayıp, veri tabanı oluşturuyoruz. Marmaris, bu deniz canlılar için çok özel bir alan. Tabii ki bizim içinde öyle. 10 ülkenin çeşitli şehirlerinden 20 uzman bizimle beraber, Türkiye'de ilk defa düzenlenen çalıştaya katıldı. Uzmanlarla birlikte deniz canlıları ile ilgili elde ettiğimiz verileri değerlendiriyoruz. Yunus ve balinalar ile ilgili elde ettiğimiz verileri kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Çalıştay, 26 Temmuz Cuma günü sona erecek.


- Muğla
Marmaris, Türkiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
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