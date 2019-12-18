Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı - Son Dakika

Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ruhsatsız bir evi yıktı.

Yunuseli'nde kaçak ev yıkıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ruhsatsız bir evi yıktı.


Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılaşmaya karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak olduğu belirlenip hakkında yıkım kararı alınan Yunuseli Mahallesi'ndeki kaçak bir ev, iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen yıkımlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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