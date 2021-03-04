Yunuseli'ne yeni imar yolları - Son Dakika

Yunuseli'ne yeni imar yolları

04.03.2021 20:29

Yunuseli'ne yeni imar yolları Yunuseli'nin ulaşım ağı genişliyor Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ulaşımına konfor sağlamak adına ilçenin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Yunuseli'ne yeni imar yolları

Yunuseli'nin ulaşım ağı genişliyor

BURSA - Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ulaşımına konfor sağlamak adına ilçenin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyor.

Osmangazi Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. İlçedeki ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde yeni imar yolları açıyor. Ekipler, bölgede bir kilometrelik imar yolu açarak bölgenin ulaşımını genişletti. Yeni yerleşim alanları için açılan imar yolları ile birlikte trafiğe de yeni bir düzenleme getiriliyor. Bölgede yürütülen imar yolu açma çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt çalışmalarına başlanacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, artan nüfus oranına ve ulaşım ihtiyaçlarına orantılı olarak yeni imar yolları açtıklarını ifade ederek, "Açılan yeni imar yollarımız, bölgedeki yapılaşmalar için de önem arz ederken, trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel ve yaşanabilir bir Osmangazi için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları da bir bir hayata geçiriyoruz" dedi.

Yunuseli'ne yeni imar yolları
Yunuseli'ne yeni imar yolları
Yunuseli'ne yeni imar yolları
Yunuseli'ne yeni imar yolları

Fen İşleri Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, imar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yunuseli'ne yeni imar yolları - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasıyla ilgili ilk uzman yorumu: Sabotaj yok, pilot inmeye çalışmış Tatvan'da düşen helikopterde yaralı askerleri kurtaran köylü o anlarını anlattı: Karları ellerimle kazıp bir asker çıkardım Son Dakika: Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 10 askerimiz şehit, 3 askerimiz de yaralı Burcu Esmersoy'un yediği son ekmek, Didem şarkısının klibinde ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan yeni şiiri için Didem Soydan'la romantik bir klip çekti Çukur dizisine dahil olan Çağla Demir, pozlarıyla ilgi odağı oldu 8 yaşındaki Fortnite oyuncusu, 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı!
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mostafa Mohamed PFDK'ye sevk edildi Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Mostafa Mohamed PFDK'ye sevk edildi         
20:41
Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma Galatasaray'dan, Ankaragücü futbolcusu İbrahim Akdağ paylaşımı: Aynı futbolcu, aynı aldatma         
19:46
Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı Bitlis'te düşen Cougar tipi helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı         
19:14
10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler 10 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının olay yerinden ilk görüntüler         
18:39
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım Fenerbahçe-Antalyaspor maçı başladı! Canlı anlatım         
17:58
Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz Eczacının gösterdiği veresiye defterini gören Akşener şaşıp kaldı: Meğer bir şey bilmiyormuşuz         
17:23
Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var Mavi kategorideki Muş'un valisinden ilginç sözler: Maske takmayı bilmeyenler var         
16:21
Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti Son Dakika: Kara propaganda çalışmaları yanlarına kar kalmayacak! Savcılık 'Stop Erdoğan' ilanları için harekete geçti         
14:50
Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Apartmanın dördüncü katından düşen 2 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi         
13:59
Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük oyuncu Murat Balcı ile aşk yaşıyor         
13:24
Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde Ailesine kurşun yağdırdı! Eşi öldü, çocukları yaralı, baldızının yüzü tanınmayacak halde         
13:22
Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş Kaçırıldığı öne sürülen Aleyna, sosyal medyada tanıştığı gençle Aksaray'a gitmiş         
13:09
Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler Anne babası kavga eden genç kız balkondan atladı! Cansız bedenin başında bile tartışmaya devam etmişler         
11:35
Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu? Aycan Yanaç'tan 'Survivor'daki kadınlar regl oluyor mu?" sorusuna samimi cevap         
10:16
Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor Aylık 1350 lira maaş alıyorlar ama hesap hareketlerinde milyonlar dönüyor         
10:10
Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor         
08:05
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 20:50:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunuseli'ne yeni imar yolları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei