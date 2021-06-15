Üye Girişi
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle - Son Dakika

Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle

15.06.2021 10:00
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle, System.String[]

Bursa trafiğinin rahatlatılması ve konforlu ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde önemli çalışmayı hayata geçirdi.

Bursa trafiğinin rahatlatılması ve konforlu ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yoğun konutlaşmanın olduğu Yunuseli bölgesinde önemli çalışmayı hayata geçirdi.

Bursa'nın en çok konuştuğu trafiği sorununun çözümü için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın konforlu ve rahat ulaşımı için şehrin önemli noktalarında alternatif yol çalışmaları yürütüyor. Konutlaşmanın yoğun olarak yaşandığı Yunuseli bölgesine el atan Büyükşehir Belediyesi, Alman Kanalı üzerindeki Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi'nin yakınında bulunan bağlantı köprüsünden Armutköy'e dönen yolda çalışmalara start verdi. Toplam üç buçuk kilometre uzunluğundaki yolun bitirilmesiyle Yunuseli Mahallesi'ne girmeden Dereçavuş Mahallesi'ne ve Gündoğdu yoluna ulaşım sağlanacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yunuseli Alman Kanalı yol çalışmalarını yerinde inceledi. Genel Sekreter Ulaş Akhan, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Gazeli Şen, Ulaşım Daire Başkanı Rüştü Şanlı, Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar, Armutköy Mahalle Muhtarı Zeki Yardımcı, Sulama Kooperatif Başkanı Erkan Er ve belediye yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Başkan Aktaş, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi yanındaki Armutköy yolu bağlantı köprüsü kesiminde çalışmalarını yürüten ekiple bir araya geldi.

"Bölgeyi rahatlatacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'ya nefes aldıracak yol çalışmalarından bir tanesini daha başlattıklarını söyledi. Bursa'nın hızla geliştiğini ve büyüdüğünü belirten Başkan Aktaş, ulaşımın çok konuşulduğu şehirde alternatif yolların açılmasının önemli olduğunu ifade etti. Özellikle Emek- Şehir Hastanesi hattında yapılacak metro çalışmalarından dolayı Mudanya'ya ulaşım noktasında alternatif çalışmalar ihtiyaç duyulduğunu anlatan Başkan Aktaş, "Özellikle Yunuseli bölgesinde yoğun bir konutlaşma söz konusu. Bu konutlaşmaya paralel olarak akabindeki yollara ulaşımla alakalı Yunuseli içine girmeden alternatif yol güzergahları oluşturulması gerekiyor. Bu manada çalışmaların başladığı bu yol önemli bir güzergah. Alman Kanalı Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi yanından Armutköy yol bağlantı köprüsü kesiminden Yunuseli Mahallesi'ne girmeden Dereçavuş Mahallesi'ne ve Gündoğdu yoluna burası bağlanacak. Yolumuz üç buçuk kilometre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde sıcak asfaltla yapılacak. Alternatif yol güzergahı olarak bölgeyi rahatlatacak" dedi.

"Alternatifleri değerlendiriyoruz"

Hem dere ıslahını hem de beraberinde atıl köprünün yıkılıp siluetin açılmasını sağlayacaklarını anlatan Başkan Aktaş, "Bölgede yoğun tarım faaliyeti var. Sulama Kooperatifi'nin dile getirdiği konuları bu açıdan önemsiyoruz. Üreticileri göz önünde bulundurarak su konusunda sıkıntı yaşamamaları için gerekli adımlar atılacak. Bu bölgeler yoğun bölgeler, kamulaştırmanın zor yapılacağı bölgeler. Bazı şeyler imkansıza dönüşmüş ama insanların evlerine ve işlerini rahat ulaşabilmeleri için bütün alternatifleri değerlendiriyoruz. Ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah çalışma hızlı bir şekilde bitirilip hayata geçirilecek. Yeni yolun bölgeye hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - BURSA

Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle
Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle

Büyükşehir Belediyesi, Şükrü Şankaya, Alman, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor 11:10 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak 10:56 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor 10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti 10:44 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti 10:18 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı 09:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı
NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz 09:26 NATO Zirvesi sonrasında yayınlanan bildiride önemli ifadeler: Suriye'den Türkiye'ye gelebilecek füze saldırılarına karşı tetikteyiz Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu 09:23 Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu

Son Dakika Haberleri
11:21 EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum
11:09 Dolar güne yükselişle başladı! 8,54'ten işlem görüyor
10:58 Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı
10:55 Önce paylaştı, sonra sildi! Mehmet Metiner'in çift maaş tepkisi çok konuşulacak
10:46 Hayali için adım attı, şimdi birçok kişinin özendiği hayatı yaşıyor
10:43 Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Paramount Otel'de konakladığı öğrenildi: Bir aile dostumuz davet etti
10:25 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu
10:17 Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti
10:09 Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi
10:08 Bitcoin 40 bin dolar sınırını geçti, yatırımcıların ekranı yeşile döndü
EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum EURO 2020 maçında kalp krizi geçirmişti! Eriksen'den 3 gün sonra ilk paylaşım: İyi hissediyorum         
11:21
Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı düğün hazırlıklarına başladı         
10:58
Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor Güne yükselişle başlayan gram altın 513 liradan satılıyor         
10:46
Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi Uyuşturucu etkisindeki genç üst geçitten aşağı atladı, feci anlar anbean görüntülendi         
10:45
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi Son Dakika: Kırmızı kategoride aranan DEAŞ'ın sözde Türkiye vilayeti sorumlusu, MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi         
10:10
Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı Aşı karşıtları koronadan daha tehlikeli! Aldıkları randevulara gitmeyip aşıları ziyan etmeye çalıştıkları ortaya çıktı         
09:45
Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı Erdoğan-Biden görüşmesinde masadaki kitap gözlerden kaçmadı         
09:24
Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar Ukrayna, NATO'ya kabul edilebilir! Haberi alan Putin deliye döndü: Bizi çocuk gibi kandırdılar         
09:19
Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor Çukur'la ilgili müjdeli haberi Aras Bulut İynemli verdi: Belgesel geliyor         
00:58
Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti Öldürüldükten sonra cinsel organı kesilen Brezilyalı futbolcunun katil zanlısı suçunu itiraf etti         
00:44
Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu         
23:30
Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu         
22:55
Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar Survivor Batuhan'dan zehir zemberek sözler: Şampiyon olmayı hak etmiyorlar         
20:02
Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu Yılan civcivlere saldırdı! Horoz kaçtı, anne tavuk ölümüne kafa tuttu         
18:27
Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi Arnautovic büyük ayıp etti! Irkçılık yapan Avusturyalı oyuncuyu takım arkadaşı zor engelledi         
17:10
NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu NATO Zirvesi'ne damga vuran, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun renkli çorapları oldu         
16:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 11:24:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunuseli trafiğine nefes aldıracak hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement