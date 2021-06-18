Yunusemre Altyapı Futbol Festivali sona erdi

Yunsuemre Belediyespor alt yapı 14 - 16 Haziran tarihlerinde Evrenos Kasap Emin Kaçar Spor Tesislerinde yapıldı. 2012-2013-2014 ve 2015 doğumlu sporcular katıldığı festival sonunda Antrenörler tarafından tespit edilen isimler, Yunusemre Belediyespor futbol altyapı yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak. - MANİSA

Yunusemre Belediyespor futbol altyapıda 2012-2015 doğumlu sporcular için düzenlediği altyapı festivali sona erdi. Festival sonunda belirlenen isimler yaş grubu takımları ile idmanlara başlayacak.

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