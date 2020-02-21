Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor - Son Dakika Spor

Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor

7 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 19. haftasında kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşılaşacak.

Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grupta mücadele eden Yunusemre Belediyespor, ligin 19. haftasında kendi evinde Ayvalıkgücü Belediyespor takımı ile karşılaşacak.


Yunusemre Belediyespor, ikinci yarının altıncı maçında Ayvalıkgücü Belediyespor'u konuk edecek. 23 Şubat Pazar günü saat 14.00'te iki takım Tevfik Lav Spor Tesislerinde karşılaşacak. Zirve takibini sürdüren Yunusemre Belediyespor ligde 40 puan ile 2. sırada yer alırken, rakibi Ayvalıkgücü Belediyespor ise 30 puan ile 5. sırada bulunuyor. - MANİSA

Ayvalıkgücü Belediyespor, Yunusemre, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor maçında yok
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının tarihleri belli oldu Fernando Muslera'dan Altay Bayındır'a övgü: Efsane olabilir Beşiktaş, Loris Karius ile yola devam etmeyecek

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:25:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunusemre Ayvalıkgücü Belediyespor'u misafir ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]