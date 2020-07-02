Yunusemre Belediye Meclisi 3 aylık aranın ardından toplandı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Meclisi 3 aylık aranın ardından toplandı

Yunusemre Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından toplandı.

Yunusemre Belediye Meclisi, 3 aylık aranın ardından toplandı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

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Yunusemre Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla 3 aylık aranın ardından toplandı. Temmuz Ayı Meclis Toplantısı, meclis salonunda Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Maske ve sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak başlanan toplantı öncesi meclis üyeleri ve müdürler ateşleri ölçülüp, el hijyeni sağlanarak salona alındı. İYİ Parti Grubunun önerisiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda 36 madde görüşüldü. Tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiği dönemde virüsle mücadelede etkin bir çalışma yürütmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, bu konuda örnek olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve sağlık çalışanları ile gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayan belediye personeline teşekkür etti.


Faaliyet Raporu oylandı


Toplantıda 2019 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Başkan Çerçi, raporun oylanması sırasında koltuğunu Meclis Başkanvekili Dilşat Ulaş'a bıraktı. Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, rapor hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. faaliyet raporu AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kabul, İYİ Parti ve CHP'li meclis üyelerinin ret oyu vermesiyle oy çokluğu ile kabul edildi.


Karaköy Pazaryeri de meclis gündemindeydi


Mecliste pazaryerlerinde alınacak tezgah tahsis kullanım ücreti de belirlenirken; pazartesi günleri Karaköy'de kurulan ancak salgın yayılma riski nedeniyle İl Hıfzısıhha Kurulu'nun kararı ile faaliyette olmayan pazaryerinin durumu görüşüldü. Başkan Çerçi, Karaköy'de pazarın sokak içlerine yayıldığını, bu duruma ilişkin benzer mahkeme kararları olduğunu dile getirdi. Bölge halkının da bu konuda şikayetleri olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çerçi, meclis olarak hem pazarcı esnafını hem de burada yaşayan vatandaşları mutlu edecek bir çalışmanın yapılması gerektiğini ifade etti. Madde, görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edildi.


Komisyon üyeleri belirlendi


Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Kadın Çocuk, Kırsal Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonları'nda bir yıl süreyle görev yapacak meclis üyelerinin belirlendiği toplantıda kapalı oylama ile yapılan encümen üyeliklerine Gürkan Koyuncu, Cemal Kutlar ve Dilşat Ulaş seçildi. Toplantı sonunda Ağustos Ayı Meclis Toplantısının 5 Ağustos Çarşamba günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA

İYİ Parti, Yunusemre, Karaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 13:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediye Meclisi 3 aylık aranın ardından toplandı - Son Dakika

Son Dakika

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