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Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı

15.06.2021 15:08
Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, Manisa'daki sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek sınırdaki Türkmen Dağı bölgesine inşaat malzemeleri ve gıda kolisi gönderiyor.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'daki sivil toplum kuruluşları ile el ele vererek sınırdaki Türkmen Dağı bölgesine inşaat malzemeleri ve gıda kolisi gönderiyor.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'daki sivil toplum kuruluşları ile 2011 yılında başlayan iç savaştan dolayı mağdur olan Türkmen Dağı ve İdlib bölgesinde hayata tutunmaya çalışan mazlumlar için 20 tonluk inşaat malzemesi ve gıda kolisi hazırlandı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mazlum milletlerin yanlarında olduklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak kimsesizlerin kimi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bu yardım projemizi koordine ediyorlar. Türkmen Dağı ve İdlib bölgesinde kardeşlerimiz zor durumda hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Mazlum insanların duası bizim için çok önemli. Bizler mazluma yardım elimizi uzatıyoruz. Bundan sonra da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı
Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı
Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı

Toros Dağları, Yunusemre, Türkmen, Manisa, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yunusemre Belediyesi elini mazlumlara uzattı - Son Dakika


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