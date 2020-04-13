Yunusemre Belediyesi esnafa maske dağıttı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi tüm dünyada salgın haline gelen korona virüs tedbirleri kapsamında küçük sanayi sitesi esnafına maske dağıttı.



Yunusemre Belediyesi, korona virüs ile mücadelede etkin bir çalışma yürütüyor. Bir yandan dezenfekte çalışmalarını yürüten belediye ekipleri bir yandan da vatandaşları koruyucu önlemleri almaları konusunda uyarıyor. Mesaisini yoğunlaştıran Yunusemre Belediyesi, çalışmalar kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafına maske dağıttı. Dağıtıma Yunuse Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katıldı. Esnafları bu konuda açıklanan önlemlere uymaları konusunda uyaran Başkan Çerçi, bu zor günleri el ele vererek, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek atlatacaklarını belirtti. Dağıtılan maskelerin esnafın çalışma şartlarına uyan maskeler olduğunu belirten Belediye Başkanı Çerçi, "Yunusemre Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri konusunda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin her noktasını dezenfekte ediyor; vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Çalışmalar kapsamında Küçük Sanayi Sitesi esnafına iş kolunun ihtiyacına cevap verecek maske dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Tabi bu salgında kişisel hijyen, koruyucu ekipman ve sosyal mesafe oldukça önemli. Esnafımıza bu konuda uyarılarımızı da yaptık. Unutmayalım ki bu bir süreç. Alınan tedbirlere uyar, kendimizi izole edersek salgının büyümesinin önüne geçeriz. Bu nedenle kendimiz ve sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım" diye konuştu. - MANİSA