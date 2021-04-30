Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, tüm sosyal yardım faaliyetlerinin yanında Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak kolisi ulaştırıyor.

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım faaliyetleriyle büyük takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların zor zamanlarında yanında oluyor. Kimsesizlerin sesi olan belediye, sosyal yardım alanında Türkiye'de örnek belediyeler arasında yer gösteriliyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Her dönem yaptığımız gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunuyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. 7 yıl önce belediye başkanı seçildiğimizde Yunusemre'de aç kaldım, açıkta kaldım diyen kimse olmasın diye bir talimatımız oldu. Sağ olsun çalışanlarımız da büyük hassasiyetle bunu sağlıyor. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakar personelimize çok teşekkür ederim" dedi. - MANİSA