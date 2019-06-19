Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
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Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

46 dakika önce

Yunusemre Belediyesi, hasta ve yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor, System.String[]
Yunusemre Belediyesi, hasta ve yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunuyor.

Sosyal belediyeciliğin gereği olarak hayata geçirdiği çalışmalarla vatandaşların hayatını kolaylaştıran Yunusemre Belediyesi, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlara tekerlekli sandalye ve hasta yatağı yardımında bulunuyor. Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde yaşayan Arzu E.'ye hasta yatağı, 75. Yıl Mahallesinde yaşayan Osman Ö.'ye tekerlekli sandalye ve Tevfikiye Mahallesinde yaşayan Fikret Y.'ye tekerlekli sandalye yardımlarını ulaştırdı. Belediyenin yaptığı hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür etti. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:28 Kaynak: İHA
Yunusemre, Güncel
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