Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri'nde sona yaklaşıldı

Temeli geçtiğimiz aylarda atılan Yunusemre Belediyesi Maldan Sosyal Tesisleri'nde sona yaklaşılıyor.



Projeleriyle şehrin çehresini değiştiren Yunusemre Belediyesi, vatandaşların taleplerine göre projeler üretmeye devam ediyor. Maldan Mahallesinde temeli geçtiğimiz aylarda atılan sosyal tesislerin yapımında sona gelindi. Çalışmaları yerinde inceleyen Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, sosyal tesisleri kısa bir süre içerisinde tamamlayarak hizmete açmayı planladıklarını söyledi. Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Maldan Muhtarı Ramazan Şeker, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin mahalleliye verdiği sözü tuttuğunu belirtti. Şeker, belediyenin hizmetleriyle mahallelerinde pek çok sıkıntının ortadan kalktığını ifade ederek, "Mahallemiz sosyal faaliyet alanıyla, düğün salonuyla gelin odasıyla ve birçok faaliyet alanıyla çok güzel bir yeri hizmete kazandırıyor. Yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ederim" dedi.



İki katlı, bin metrekare inşaat alanı olan projede el sanatları atölyeleri, genç odası, kahvehane, ticarethane, muhtarlık odası, düğün salonu ve telekom binası yer alıyor. - MANİSA