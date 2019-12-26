Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri

6 saat önce

Personeline yönelik eğitimlerine devam eden Yunusemre Belediyesi bu kez sağlıklı beslenme ve gıdaların saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.

Yunusemre Belediyesi personeline sağlıklı beslenme semineri, System.String[]

Personeline yönelik eğitimlerine devam eden Yunusemre Belediyesi bu kez sağlıklı beslenme ve gıdaların saklanma koşulları hakkında bilgi verdi.


Yunusemre Belediyesi personeline yönelik Sağlıklı ve Güvenilir Gıda, Yeterli ve Dengeli Beslenme konulu seminer düzenledi. Seminerde İl Sağlık Müdürlüğü personeli Diyetisyen Burcu Bayraktar 'Sağlıklı Gıda ve Beslenme', Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü personellerinden Gıda Mühendisleri Şeyda Bilir, Ersin Özkan Dündar, 'Sağlıklı Gıda ve Temizlik, Gıda Etiketlenmesi ve Saklama Koşulları' konusunda personelleri bilgilendirdi. Seminerde dünyada ve Türkiye'de obezitenin hızla arttığına dikkat çekilirken; posa yönünden zengin besinlerin tüketiminin arttırılması, bol sebze-meyve ve kuru baklagil tüketilmesi, kepekli ekmek, çavdar ekmeği, tam buğday unuyla yapılan ekmeklerin tercih edilmesi ve yemeklere eklenen yağ miktarının azaltılması gerektiğine vurgu yapıldı. Gıdaların temizliği, saklama koşullarının da sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğunun aktarıldığı seminerde gıda alışverişi yaparken son kullanma tarihlerinin kontrol edilmesinin önemli olduğu, etiketsiz ürünlerin ise alınmaması gerektiği ifade edildi. - MANİSA

İl Sağlık Müdürlüğü, Diyetisyen, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:12 Kaynak: İHA
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