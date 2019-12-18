Yunusemre Belediyesi projeleri Manisalı STK'lere anlatıldı - Son Dakika

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi'nin kente vizyon katan projelerini sivil toplum kuruluşlarına tanıtıyor.



Yunusemre Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeler büyük beğeni kazanırken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi yapımı tamamlanan ve tamamlanma aşamasına gelen projelerini sivil toplum kuruluşu ve parti temsilcilerine tanıtıyor. Tanıtımlar kapsamında Balıkesirliler Derneği, Ayakkabıcılar Odası üyeleri ile AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şeref Kaçar ve beraberindeki heyet, Yunus Emre Kültür Parkı, Millet Çarşısı, Mareşal Fevzi Çakmak Kültür ve Taziye Evi, Horozköy Çamlık ve Rekreasyon Alanı, Horozköy Hanımlar Lokalini gezdi. Başkan Çerçi'ye gezide Belediye Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Aksoy ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın eşlik etti. Kente vizyon katacak projelere yenilerini ekleyeceklerini belirten Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, "Manisalı vatandaşlarımızın hizmetine kazandırdığımız birbirinden güzel eserleri sivil toplum örgütü temsilcilerimiz ile beraber gezdik. İlçemizin çehresini değiştiren kültürel ve sosyal hizmetlerimizin vatandaşlarımız tarafından takdir edilmesi bizleri de çok mutlu ediyor. Böylesi güzel eserleri yapmaya devam edeceğiz" dedi. Sivil toplum örgütü temsilcileri de yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. - MANİSA