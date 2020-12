Yunusemre Belediyesi üreticiye 20 bin fidan dağıttı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılı içerisinde üreticilere yaklaşık 20 bin zeytin, ceviz, badem ve incir fidanı dağıtımı gerçekleştirirken 50 bin göz aşılama yaptı.

Üreticileri her daim destekleyen Yunusemre Belediyesi her yıl olduğu gibi 2020 yılında da onları unutmadı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki üreticilere yaklaşık 20 bin fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, üreticilerin kalkınması amacıyla çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Belediye olarak aşılama çalışmaları, organik tarım desteklemeleri, fidan desteği, arıcılığı geliştirme, alternatif ürün çalışmaları gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra üreticimizin tarla ve bağlarına rahatlıkla ulaşabilmeleri için tarla ve arazi yolu açtık. 2020 yılı içerisinde 10 bin adet zeytin fidanı, 4 bin adet ceviz fidanı, 2 bin adet badem ve 2 bin adet incir fidanı dağıtımı yaptık. Üreticilerimizi her daim destekliyoruz" dedi. - MANİSA