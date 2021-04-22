Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı

22.04.2021 16:44
Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, bir kompleks projesini daha hayata geçirmek için düğmeye bastı.

Yunusemre Belediyesi, bir kompleks projesini daha hayata geçirmek için düğmeye bastı. İçerisinde belediye hizmet binası, gençlik merkezi, kaymakamlık binası, yeraltı otoparkı ve meydanın yer alacağı proje için çalışmalar başlarken; belediye bu süre boyunca vatandaşlara 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ek binasında hizmet verecek.

"Yüzüncü Yıla Yüz" proje kapsamında içerisinde; Manisa'nın en büyük meydanı, yeraltı otoparkı, belediye hizmet binası, gençlik merkezi ve kaymakamlık binasının yer aldığı proje başlarken, belediye hizmetleri bu süre boyunca Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasında (Merkezefendi Mahallesi, 3819 Sokak, No: 80) yürütülecek. Belediye hizmet binasının kullanım ömrünü tamamladığını, depreme dayanıksız olması nedeniyle riskli yapı raporu alındığını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, mevcut binanın birkaç gün içerisinde yıkılacağını söyledi.

Mevcut binanın Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasına taşındığını, 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren belediye hizmetlerinin buradan yürütüleceğini ifade eden Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Prestij projelerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yüzüncü Yıla Yüz Projemiz kapsamında hayata geçirdiğimiz kompleks projemizde bildiğiniz gibi kentin en güzel ibadethanelerinden biri olan camimizin yapımında sona yaklaştık. Yine proje içerisinde yer alan Manisa'nın en büyük meydanı, yer altı otoparkı, gençlik merkezi ve belediye hizmet binamızın da yapımına başlıyoruz. Bu alanda kaymakamlık hizmet binası da yer alacak. Mevcut binamızın yıkımı önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu süreçte vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermek adına tüm birimlerimizi Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ek binasına taşıdık. 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm birimlerimiz ile birlikte yeni binamızda hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu. - MANİSA

Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı
Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı
Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı

Pazartesi, Yunusemre, Manisa, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi, yeni projesi için Manisa TSO ek binasına taşındı - Son Dakika


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