Son Dakika Haberleri: Yunusemre Belediyesinden Muradiye Mahallesine asfalt çalışması
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Yunusemre Belediyesinden Muradiye Mahallesine asfalt çalışması

1 saat önce

Yunusemre Belediyesi, asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt ile Muradiye'de yol çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesinden Muradiye Mahallesine asfalt çalışması, System.String[]

Yunusemre Belediyesi, asfalt plentinde üretilen sıcak asfalt ile Muradiye'de yol çalışması yaptı.


Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yolları düzenliyor. Belediye bünyesinde hizmet veren sıcak asfalt plentinde üretilen asfalt ile Muradiye'de 1 kilometrelik yol yeniden düzenlendi. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi açıklamasında, "Kendi asfalt plentimizde ürettiğimiz asfalt ile Muradiye Mahallemizde bulunan Pehlivan, 21 ve 65 sokakta 1 kilometre uzunluğa sahip olan yolumuzu bin 500 ton sıcak asfalt ile kapladık. 1 kilometre uzunluğunda gerçekleştirdiğimiz yol ile vatandaşlarımız artık çok daha konforlu bir şekilde bu güzergahı kullanabilecek" dedi. - MANİSA

Muradiye Mahallesi, Yunusemre, Muradiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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