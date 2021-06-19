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Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması - Son Dakika

Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması

19.06.2021 14:27
Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması, System.String[]

Yunusemre Belediyesi Pelitalan Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi Pelitalan Mahallesi'nde 2 kilometrelik yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışması yaparak üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Pelitalan Mahallesi'nde 2 km'lik yol açıyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Mahalle sakinlerinden Tuncay Malkoç yol çalışmasının hayatlarını kolaylaştırdığını ifade ederek, "Önceden eşek ile geçemediğimiz yer şuanda çok daha iyi. Allah emek verenlerden razı olsun" dedi. - MANİSA

Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması
Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması

Fen İşleri Müdürlüğü, Yunusemre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesinden Pelitalan Mahallesine yol çalışması - Son Dakika


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