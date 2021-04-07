Yunusemre Belediyesinin 2021 faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edildi - Son Dakika

Yunusemre Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başkanlığında gerçekleştirildi. 46 maddenin yer aldığı mecliste 2021 faaliyet raporu görüşüldü. Raporun oylanması sırasında Başkan Çerçi, koltuğunu Meclis Başkanvekili Mehmet Palabıyık'a bırakırken; faaliyet raporu oy çokluğu ile meclisten geçti.

Yunusemre Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, başkanlığında yapıldı. 46 maddenin gündeme geldiği toplantıda faaliyet raporu da görüşüldü. Raporun oylanması sırasında Başkan Çerçi, koltuğunu Meclis Başkanvekili seçilen Mehmet Palabıyık'a bıraktı. Rapor oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürlüğü'nün Covid19 önlemleri kapsamında yayınlanan diğer genelgelere istinaden pazaryeri esnafından Nisan ve Mayıs ayında işgaliye ücretinin alınmamasının devam edilip edilmeyeceği hususunda meclis kararı oy birliği ile kabul edildi. Karar gereği pazarcılardan Nisan ve Mayıs ayında işgaliye bedeli alınmayacak. Ayrıca geçen ay belirlenen, belediye kiracılarından Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 50 indirim kararı da oy birliği ile kabul edildi.

Komisyon üyeleri belirlendi

Mecliste yapılan oylama ile Meclis 1. Başkanvekilliğine Mehmet Palabıyık, 2. Başkanvekilliğine ise Gürkan Koyuncu seçilirken, Meclis Katipliğine Hasan İlkcan Durmaz ile Burak Yurga seçildi. Meclis yedek katipliğine ise Tayfun Timur ile Ahmet Ayberk Aloğlu seçildi. Toplantıda Plan ve Bütçe, İmar, Gençlik Spor ve Eğitim, Çevre ve Sağlık, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Kadın Çocuk, Kırsal Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Kültür ve Sosyal İşler, İdari ve Hukuk İşleri, Kentsel Dönüşüm, Sanayi Bilişim ve Teknoloji Komisyonları'nda bir yıl süreyle görev yapacak meclis üyeleri de belirlendi. Yapılan oylamada 1 yıl süreyle encümen üyeliklerine Dilşat Ulaş, Hasan İlkcan Durmaz ve Cemal Kutlar seçildi. Toplantı sonunda Mayıs ayı meclis toplantısının 4 Mayıs Salı Günü saat 18.00'da yapılması kararlaştırıldı. - MANİSA