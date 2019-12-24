Yunusemre Belediyesinin üreticilere fidan desteği sürüyor

Yunusemre Belediyesi, 2020 yılı içerisinde dağıtımını yapacağı fidanlar için talep toplamaya başladı. Talep toplama işleminin ardından üreticilere ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtılacak.



Dağıttığı binlerce fidan ile Yuntdağı bölgesinin üretim üssü haline gelmesini amaçlayan Yunusemre Belediyesi, 2020 yılında da kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdürecek. Fidan yardımından faydalanmak isteyen üreticilerin talepleri 06 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünde toplanacak. Üreticilerin şahsen başvuruda bulunacakları fidan dağıtımında aranan şartlar ve istenen belgeler ise şunlar; nüfus cüzdanı fotokopisi, tarla tapu fotokopisi, tarım arazisi Yunusemre İlçesi sınırları içerisinde bulunma şartı ve daha önceki yıllarda yapılmış olan fidan dağıtımlarından yararlanılmamış olunması. Çalışmalar kapsamında en az bir en çok 5 dekar araziye destek verilecek. Detaylı bilgi için 0 236 229 20 23 numaralı telefon aranabilecek. Çalışmalar kapsamında üreticilere 2020 yılında ceviz, badem, incir ve zeytin fidanı dağıtacak. - MANİSA